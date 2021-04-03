В Татарстане открылись сельскохозяйственные ярмарки
В Татарстане снова открылись сельскохозяйственные ярмарки. Продажи начинаются уже в шесть утра, а некоторые посетители занимают очередь уже с пяти утра, сообщают новости телеканала «ТНВ».
Как сообщила предприниматель из Высокогорского района Надежда Никитина, они привезли почти 450 литров молока, и почти весь объем продукции реализовали всего за один час. На ярмарках также представлены мед, мясо, овощи и сахар.
Картошку, как один из самых востребованных товаров, раскупают быстро: покупатели говорят, что местный картофель намного дешевле той, что из Чувашии. На рынках она по 40 рублей, а на ярмарках ее цена начинается от 20 рублей.
Особый спрос у жителей Татарстана — на огурцы и помидоры от местных производителей — именно за этими овощами выстроилась самая большая очередь.
Весенние ярмарки продлятся до конца апреля. Производители надеются, что к этому времени с полей спадет снег, и можно будет приступить к битве за новый урожай.
Ранее «Реальное время» публиковало адреса всех площадок, на которых пройдут весенние ярмарки. На 15 площадках торговля открыта с 06.00 до 13.00.
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