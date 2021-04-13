Станислав Галиев: «Мы верили друг в друга. Стояли спина об спину и вырвали победу»

Автор результативной передачи в шестом матче финала Восточной конференции, нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев подвел итог встречи и рассказал об эпизоде с голом, в котором отдал голевой пас.

— Я знал, что буду отдавать передачу, на меня пойдет защитник. Видел Кирилла Петрова, оставалось только не потерять шайбу перед тем, как обыгрывал защитника, — рассказал Галиев.



Также нападающий «Ак Барса» отметил своего партнера Кирилла Петрова, который ознаменовал свой день рождения двумя заброшенными шайбами.



— Кирюша, с днем рождения тебя. Мы все довольны, и ты сам сделал нам подарок.

Будет ли нам впервые легче в этой серии в седьмом матче? Не знаю. Будет седьмая игра. Цена любой ошибки — весь сезон. Психологически мы и сегодня верили, не было никакого мандража. Мы знали, что нам надо делать, и верили друг в друга. Стояли спина об спину и вырвали победу, — сказал нападающий «Ак Барса».

Решающая, седьмая, игра финальной серии Востока пройдет 15 апреля в Казани. Стартовое вбрасывание назначено на 19.00 по мск на льду «Татнефть Арены».