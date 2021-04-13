Япония сбросит в океан радиоактивную воду с АЭС «Фукусима-1»

Правительство Японии хочет сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1». По предварительным данным, провести операцию планируется в 2023 году, сообщает «РИА Новости».



Сейчас вода, используемая для охлаждения ядерных реакторов, хранится в резервуарах на территории АЭС. Перед утилизацией предстоит очистить ее от радиоактивных элементов.

Представитель госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что в стране ждут от Японии подтверждения о правильности решения сброса воды из Фукусимы и рассчитывают на дальнейшую координацию с правительством Японии.

В Южной Корее назвали одностороннее решение Японии неприемлемым. Глава южнокорейского Управления по координации государственной политики Ку Юн Чхоль сообщил, что Южная Корея выразит беспокойство Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и потребует расследования в отношении процесса сброса.

В Китае призвали Японию не сбрасывать воду в океан без проведения всесторонних консультаций и достижения договоренностей со всеми заинтересованными странами и МАГАТЭ.

Руководитель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын рассказал, что решение о сбросе воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» может привести к радиоактивному загрязнению северной части Тихого океана, где набирает вес тихоокеанский лосось: «Виды рыб, которые нагуливаются в северной части Тихого океана и потом поступают на стол россиянам, уже получают определенное загрязнение со стороны «Фукусимы», а со сливом воды будут получать еще больше».

Маргарита Головатенко