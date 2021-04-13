В Татарстане появилась горячая линия по вопросам иммунопрофилактики

В Татарстане заработала горячая линия по вопросам иммунопрофилактики. Ее запустило управление Роспотребнадзора по республике в преддверии Европейской недели иммунизации.

Позвонить можно по телефонам +7(843) 238-52-11, +7(843) 238-96-84 в будние дни с 10.00 до 16.00. Горячая линия будет работать до 23 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: kzn.ru

Также с сегодняшнего дня в республике заработала горячая линия по вопросам отмены рейсов в Турцию и Танзанию.

