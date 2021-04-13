Соцсети: в Елабуге бабушка из-за детворы плеснула в лицо соседки уксусной кислотой

В соцсетях появилось сообщение о том, что пожилая женщина плеснула в лицо соседке уксусной кислотой. Жалобу оставил супруг пострадавшей.

Инцидент произошел в выходные в Елабуге. По словам мужчины, его жена с детьми возвращалась домой. Открыв дверь подъезда, она получила в лицо порцию уксусной кислоты. «Зацепило» и одну из девочек.

Мужчина уверяет, что это сделала соседка — бабушка, которой около 70—75 лет. Объяснила она это тем, что хотела проучить детей.

«В момент инцидента супруга спросила: «Зачем вы это сделали?» Бабуся ответила, что какие-то дети кидали камушки в ее окно и она их хотела облить. Детей — кислотой! [...] Ребятишки во дворе сказали, что эта бабуся давно ведет себя неадекватно, то детей по двору гоняет, то на глазах у детей ногами давит котят», — пишет автор.

Семья вызвала полицию и скорую, у женщины диагностированы ожоги лица.



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Ольга Плешкова