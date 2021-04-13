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«Ак Барс» объявил состав на шестой матч с «Авангардом». Да Коста и Доус вне заявки. Зарипов — 13-й форвард

18:13, 13.04.2021
«Ак Барс» объявил состав на шестой матч с «Авангардом». Да Коста и Доус вне заявки. Зарипов — 13-й форвард
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» объявил состав на шестой поединок финальной серии Восточной конференции против «Авангарда».

Утренняя информация в СМИ о том, что игру пропустят легионеры Найджел Доус и Стефан Да Коста, подтвердилась. В первом звене казанцев будут играть Артем Лукоянов, Михаил Фисенко и Михаил Глухов. Защитник Роман Рукавишников выйдет на лед и сыграет в первой паре с Альбертом Яруллиным.

Нападающий Никита Дыняк проведет свой первый матч в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. А капитан команды Данис Зарипов заявлен в качестве тринадцатого нападающего.

Матч пройдет сегодня на «Балашиха Арене». Начало поединка — в 19.00 по московскому времени. «Авангард» ведет в серии 3-2.

СпортХоккей Татарстан
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