«Ак Барс» объявил состав на шестой матч с «Авангардом». Да Коста и Доус вне заявки. Зарипов — 13-й форвард

Казанский «Ак Барс» объявил состав на шестой поединок финальной серии Восточной конференции против «Авангарда».

Утренняя информация в СМИ о том, что игру пропустят легионеры Найджел Доус и Стефан Да Коста, подтвердилась. В первом звене казанцев будут играть Артем Лукоянов, Михаил Фисенко и Михаил Глухов. Защитник Роман Рукавишников выйдет на лед и сыграет в первой паре с Альбертом Яруллиным.

Нападающий Никита Дыняк проведет свой первый матч в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. А капитан команды Данис Зарипов заявлен в качестве тринадцатого нападающего.

Матч пройдет сегодня на «Балашиха Арене». Начало поединка — в 19.00 по московскому времени. «Авангард» ведет в серии 3-2.