Минобрнауки прокомментировало 22-е место Татарстана в рейтинге качества образования

Заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов на заседании профильного комитета попросил представителя Минобрнауки прокомментировать 22-е место республики в российском рейтинге качества образования.

— Этот рейтинг касается исключительно общего образования. Туда не входит профессиональное и дополнительное образование. Там достаточно много позиций. Мы показали низкие результаты по двум позициям, связанным с объективностью проведения Единого государственного экзамена. Эта одна строчка опустила нас на 22-е место, — заявил первый заместитель министра образования РТ Андрей Поминов.

Он сказал, что считает этот рейтинг не совсем объективным, в нем много чего не учитывается и нет четких критериев оценки. Кроме того, еще два года назад, когда республиканское министерство пыталось рейтинговать муниципалитеты и образовательные организации, Рособрнадзор РФ счел эту практику некорректной. А тут вдруг Минпросвещения решило само к ней прибегнуть.

Поминов рассказал, что на прошлой неделе в Казань был приглашен идеолог этого рейтинга — директор Федерального института качества образования Сергей Станченко, который провел семинар для руководителей управлений и отделов образования республики. По словам замминистра, это было сделано для улучшения взаимопонимания.

— С одной стороны, мы довели до них наш опыт, с другой стороны, мы услышали их аргументацию и то, что необходимо нам в этом направлении делать. Я надеюсь, я уверен, что в будущем году мы покажем гораздо лучший результат.

Поминов отметил, что в ближайшее время в республике пройдет пробный ЕГЭ и министерство будет мониторить его прохождение.