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Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею

09:10, 05.06.2020
Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею
Фото: fhr.ru

Тренер питерского «СКА» Валерий Брагин назначен новым главным тренером российской сборной по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

На этом посту он сменил бывшего главного тренера «СКА» Алексея Кудашова, покинувшего должность. При этом экс-рулевой национальной команды останется в роли консультанта.

В тренерский штаб Брагина в сборной России вошли Алексей Жамнов, Александр Бойков, Андрей Козырев и Рашит Давыдов (тренер вратарей). Тренером-методистом национальной команды станет шведский специалист Ларс Юханссон.

Валерий Брагин в 2010-2012 годах и с 2014 года возглавлял молодежную сборную России.

СпортХоккей
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