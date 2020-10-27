Кудашов может сменить Крикунова на посту тренера московского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов может покинуть клуб в ближайшее время.

По данным источника, в руководстве «бело-голубых» недовольны результатами команды в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В 18 матчах москвичи набрали 20 очков и занимают седьмое место в Западной конференции.

Главным кандидатом на смену Крикунова является бывший главный тренер сборной России и питерского СКА Алексей Кудашов. Также на пост претендует Юрий Бабенко.

Фото: vk.com/dynamo_ru

Крикунов в разное время руководил казанским «Ак Барсом» (1999—2001, 2011—2012) и нижнекамским «Нефтехимиком» (2001—2004, 2008—2011, 2013). С 2018 года он возглавляет московское «Динамо».

Напомним, ранее у Крикунова был диагностирован острый аппендицит.