Кудашов может сменить Крикунова на посту тренера московского «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов может покинуть клуб в ближайшее время.
По данным источника, в руководстве «бело-голубых» недовольны результатами команды в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В 18 матчах москвичи набрали 20 очков и занимают седьмое место в Западной конференции.
Главным кандидатом на смену Крикунова является бывший главный тренер сборной России и питерского СКА Алексей Кудашов. Также на пост претендует Юрий Бабенко.
Крикунов в разное время руководил казанским «Ак Барсом» (1999—2001, 2011—2012) и нижнекамским «Нефтехимиком» (2001—2004, 2008—2011, 2013). С 2018 года он возглавляет московское «Динамо».
Напомним, ранее у Крикунова был диагностирован острый аппендицит.СпортХоккей
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