Файзуллин назначен председателем совета директоров НИЦ «Строительство»

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин назначен председателем совета директоров научно-исследовательского центра «Строительство». Решение принято единогласно.



Файзуллин на заседании совета директоров обратил внимание, что в области строительства в России следует создать своего рода технический кластер. В него, по задумке министра, смогут войти подведомственные учреждения Минстроя РФ, строительные вузы и факультеты университетов.

«Важно активно продолжать заниматься отраслевой наукой», — заявил Файзуллин.



На заседании совета директоров НИЦ «Строительство» сформировали комитеты по кадрам и вознаграждению, по стратегическому развитию и по аудиту, а также назначили корпоративного секретаря — Анастасию Тремичеву, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, Файзуллин возглавляет Минстрой России с ноября прошлого года. Указ о его назначении подписал президент РФ Владимир Путин.



Татьяна Демина