В Альметьевске возбудили дело по факту гибели рабочего — на него рухнула плита перекрытия
В Альметьевске следователи возбудили уголовное дело после гибели 28-летнего рабочего во время проведения работ по демонтажу здания бывшего автотранспортного предприятия.
По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).
По предварительной версии, причиной обрушения стало нарушение технологического процесса. Сейчас следователи осматривают место происшествия. Продолжается расследование уголовного дела, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Напомним, что на предприятии сорвалась плита перекрытия. Обрушение железобетонной плиты потолочной конструкции произошло в ходе работ по демонтажу старого цеха.
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