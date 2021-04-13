В Альметьевске железобетонной плитой придавило мужчину
В Альметьевске по улице Сургутской произошло обрушение плиты — это недействующие здание бывшего АТП, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Под плитой оказался мужчина 1992 года рождения, который погиб. Отмечается, что обрушение железобетонной плиты потолочной конструкции произошло в ходе работ по демонтажу старого цеха.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее в селе Иж-Бобья Агрызского района РТ на пожаре в заброшенном доме погиб человек.
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