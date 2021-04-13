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В Альметьевске железобетонной плитой придавило мужчину

10:56, 13.04.2021
В Альметьевске железобетонной плитой придавило мужчину
Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Альметьевске по улице Сургутской произошло обрушение плиты — это недействующие здание бывшего АТП, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Под плитой оказался мужчина 1992 года рождения, который погиб. Отмечается, что обрушение железобетонной плиты потолочной конструкции произошло в ходе работ по демонтажу старого цеха.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в селе Иж-Бобья Агрызского района РТ на пожаре в заброшенном доме погиб человек.

Алексей Нечаев
Татарстан
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