В Альметьевске железобетонной плитой придавило мужчину

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Альметьевске по улице Сургутской произошло обрушение плиты — это недействующие здание бывшего АТП, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Под плитой оказался мужчина 1992 года рождения, который погиб. Отмечается, что обрушение железобетонной плиты потолочной конструкции произошло в ходе работ по демонтажу старого цеха.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в селе Иж-Бобья Агрызского района РТ на пожаре в заброшенном доме погиб человек.



Алексей Нечаев