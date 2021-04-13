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В России за сутки зафиксировали 8 173 случая заражения коронавирусом — это минимум с 28 сентября

11:25, 13.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки зафиксировали 8 173 случая заражения коронавирусом — это минимум с 28 сентября
Фото: Максим Платонов

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составило 8 173 — это минимум с 28 сентября 2020 года. Общее количество зараженных увеличилось до 4 657 883, сообщили в оперативном штабе РФ. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,18%.

Число вылечившихся после коронавируса увеличилось за сутки на 9 611, до 4 281 776 человек. Доля выздоровевших осталась на уровне 91,9%.

Умерло за сутки 338 человек. Всего скончался 103 601 пациент. Условная летальность осталась на уровне 2,22%.

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