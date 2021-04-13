В Татарстане за последние сутки выявили 34 новых случая COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 34 новых случая коронавируса, из них два — завозные, остальные — контактные. 13 пациентов госпитализировано, 21 получает лечение на дому



Всего с начала пандемии в республике COVID-19 заразились 19 868 человек.

В Казани за последние сутки подтвердились 15 новых случаев коронавируса, в Набережных Челнах и Нижнекамском районе РТ — по четыре, в Пестречинском районе — три.

В Альметьевском, Бугульминском и Лаишевском районах вывили по два заболевших COVID-19. В Зеленодольском и Лениногорском — по одному.



Вылечились за последние сутки 42 татарстанца, всего — 16 973.

Скриншот/yandex.ru/covid19

За весь период пандемии коронавируса в республике зарегистрировано 439 случаев смерти от COVID-19.

Татьяна Демина