Эксперты ВШЭ: Россия рискует «навсегда отстать» в технологиях

Эксперты Высшей школы экономики заявили, что Россия остается малозаметным участником глобального рынка передовых производственных технологий и рискует «отстать навсегда» от технологических лидеров. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад ВШЭ.

Согласно документу, доля России на мировых рынках продукции с использованием перспективных технологий не превышает 0,6%. Исключение составляют рынок ядерных технологий (16,7% мирового рынка) и рынок вооружений (1,2%).

По мнению авторов доклада, Россия сейчас находится на «принципиальной развилке — она может остаться в группе отстающих и отстать навсегда или переместиться в группу догоняющих».