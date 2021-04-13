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Эксперты ВШЭ: Россия рискует «навсегда отстать» в технологиях

10:44, 13.04.2021 2
Эксперты ВШЭ: Россия рискует «навсегда отстать» в технологиях
Фото: pixabay.com

Эксперты Высшей школы экономики заявили, что Россия остается малозаметным участником глобального рынка передовых производственных технологий и рискует «отстать навсегда» от технологических лидеров. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад ВШЭ.

Согласно документу, доля России на мировых рынках продукции с использованием перспективных технологий не превышает 0,6%. Исключение составляют рынок ядерных технологий (16,7% мирового рынка) и рынок вооружений (1,2%).

По мнению авторов доклада, Россия сейчас находится на «принципиальной развилке — она может остаться в группе отстающих и отстать навсегда или переместиться в группу догоняющих».

ПромышленностьТехнологии
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13 апр
    Это неправда,мы сделаем пару рывков и догоним Японию и Китай.
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  • Анонимно 13 апр
    С такими -то деятелями, конечно.
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