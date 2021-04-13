Новости общества

21:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казань заняла первое место в топе самых чистых городов России

08:22, 13.04.2021 8
Казань заняла первое место в топе самых чистых городов России
Фото: realnoevremya.ru

Казань стала лидером в рейтинге самых чистых городов России — город посчитали ухоженным 26,53% туристов, следует из данных опроса среди пользователей соцсетей от сервиса tvil.ru.

Второе место заняла Феодосия — ее чистоту отметили 20,41% туристов. Третье место разделили Краснодар и Калининград — эти города набрали 16,33% голосов. 6,12% опрошенных отметили чистоту Екатеринбурга и Грозного, завершили рейтинг Уфа, Чебоксары, Тюмень и Владивосток, набрав 2,04% голосов респондентов.

В рейтинге учитывались жилье, прилегающие территории, улично-дорожная сеть, озеленение, общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства, социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства, а еще общегородское пространство.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, Казань вошла в список городов, куда россияне планируют отправиться на майские праздники.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 13 апр
    Просто нет слов.
    Ответить
  • Анонимно 13 апр
    вроде не первое апреля...
    Ответить
  • Анонимно 13 апр
    Кто пишет эту чушь постоянно...вы видели дороги в поселках...это же Казань...
    Ответить
    Анонимно 13 апр
    Ну почему же чушь, в самой Казани-то чистенько. А поселки везде выглядят как поселки. Или думаете в Самаре, Перми, Уфе лучше?..
    Ответить
    Анонимно 13 апр
    при чем тут поселки? На то он и поселок, что там земля, скот и грязь вокруг
    Ответить
  • Анонимно 13 апр
    где снег растаял,дорожки почистили везде. скоро субботник.
    Ответить
  • Анонимно 13 апр
    Что есть, то есть. Казань чистенький город.
    Ответить
  • Анонимно 13 апр
    Да , в других городах просто очень очень плохо с уборкой . А у нас стараются , большое спасибо дворникам
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем