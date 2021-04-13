Казань заняла первое место в топе самых чистых городов России
Казань стала лидером в рейтинге самых чистых городов России — город посчитали ухоженным 26,53% туристов, следует из данных опроса среди пользователей соцсетей от сервиса tvil.ru.
Второе место заняла Феодосия — ее чистоту отметили 20,41% туристов. Третье место разделили Краснодар и Калининград — эти города набрали 16,33% голосов. 6,12% опрошенных отметили чистоту Екатеринбурга и Грозного, завершили рейтинг Уфа, Чебоксары, Тюмень и Владивосток, набрав 2,04% голосов респондентов.
В рейтинге учитывались жилье, прилегающие территории, улично-дорожная сеть, озеленение, общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства, социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства, а еще общегородское пространство.
Напомним, Казань вошла в список городов, куда россияне планируют отправиться на майские праздники.
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