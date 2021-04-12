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В Казани двое человек и полуторагодовалый ребенок пострадали в массовом ДТП на улице Гвардейской

20:19, 12.04.2021
В Казани двое человек и полуторагодовалый ребенок пострадали в массовом ДТП на улице Гвардейской
Фото: pixabay.com

В Казани на улице Гвардейской произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали двое взрослых и один полуторагодовалый ребенок. Его в тяжелом состоянии увезли в больницу.

По предварительным данным, водитель KIA, устроивший аварию, был в нетрезвом состоянии. На месте работают автоинспекторы, сообщают корреспонденты программы «Вызов 112» на ТНВ.

Сегодня в Рязани на улице Каширина произошло ДТП с участием 12 автомобилей: восемь человек, в том числе годовалый ребенок, получили различные травмы.

Татьяна Леухина
ПроисшествияАвто Татарстан
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