В Казани возбудили уголовное дело, после того как вандал разбил ограждение на набережной Кабана

Фото: кадр видео

В Сети появилось видео, как некий вандал громит молотком стеклянное ограждение набережной Кабана. Ролик активно распространяется в соцсетях.

Неизвестный, лицо которого целенаправленно не берут в кадр, подходит к ограждению и начинает бить по стеклу молотком. Лишь когда стекло полностью разбито, он останавливается и выбрасывает орудие.

Мнения по поводу произошедшего разделились. Одни пишут, что это провокация, вторые считают, что среди протестующих были те, у кого «зачесались руки».



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры РТ, дознавателем ОП № 2 «Вишневский» УМВД по Казани возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Сообщается, что случай произошел в период с 11 по 13 часов 31 января. Кто именно совершил акт вандализма, пока не установлено. Расследование взято на контроль в прокуратуре.

Отметим, что митинг протестующих проходил на площади Камала, вдалеке от данного места.



Ольга Плешкова