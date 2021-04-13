Россияне смогут получить налоговый вычет за фитнес в 2023 году

Россияне смогут получить компенсации по налоговому вычету за фитнес-услуги в 2023 году по итогам 2022 года. Об этом заявили в пресс-службе Национального фитнес-сообщества.

К осени 2021 года будут готовы постановления правительства, которые определят порядок предоставления налоговых вычетов. Также планируется зафиксировать перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг и правила их оказания, определить порядок формирования перечня физкультурно-оздоровительных организаций, чьи документы будут приниматься к налоговому вычету.

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Представителям фитнес-индустрии нужно будет подавать соответствующие документы, заявки в территориальный орган власти в сфере спорта, который будет формировать заявки от регионов. В рабочем порядке сейчас обсуждаются критерии для внесения в перечень, пишет ТАСС.

Президент России Владимир Путин подписал закон о налоговом вычете за занятия фитнес-услугами 5 апреля. Согласно ему, россияне смогут вернуть 13% средств, потраченных на спортивные занятия. Максимальная сумма затрат может составить 120 тыс. рублей. Максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей.



Татьяна Леухина