Ростуризм дал советы россиянам, которые купили туры в Турцию и Танзанию

Ростуризм рекомендует российским туристам, которые купили туры в Турцию или Танзанию с вылетом до 1 июня, перенести поездки или выбрать другие направления. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова.

Отдельно она обратилась к туроператорам с просьбой оказывать туристам максимальное содействие, пишет «РИА Новости».

Туристов, которые купили туры эти страны на период после 1 июня, будут постоянно информировать о текущей ситуации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин предупредил, что полную стоимость тура в Турцию не возвратят при его аннулировании. В случае аннулирования тура будут применяться штрафные санкции. Поскольку направление временно ограничено, есть две четкие рекомендации: либо перенос поездки, либо поиск альтернативного направления.



В Турцию на период с 15 апреля по 31 мая туры забронировали более 500 тыс. россиян. Общая стоимость забронированных туров на этот период составила €354,6 млн или 32 млрд рублей. При этом более 40% забронировавших — семьи с детьми.



Татьяна Леухина