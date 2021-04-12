Пожар на «Невской мануфактуре» в Петербурге локализовали

В Санкт-Петербурге пожар на «Невской мануфактуре» локализовали на площади в 10 тысяч квадратных метров. Об этом заявили в МЧС.

— В 22.22 локализация пожара на площади 10 тысяч квадратных метров, — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

При тушении пожара в здании фабрики «Невская мануфактура» пострадали трое пожарных. Спасатели обнаружили одно тело, личность погибшего устанавливается. По данным Минздрава, пять человек пострадали, еще один погиб.

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело после гибели пожарного при тушении фабрики «Невская мануфактура» по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

