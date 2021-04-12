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В Казани прошел салют в честь Дня космонавтики

21:40, 12.04.2021
В Казани прошел салют в честь Дня космонавтики
Фото: kzn.ru (архив)

В Казани вечером запустили салют в честь Дня космонавтики. Фейерверк можно было наблюдать на набережной Казанки, возле Ривьеры.

Средства на запуск салюта в честь праздника собрали сами горожане. Сбор средств в размере 120 тысяч рублей запустила актриса Залина Насырова, сообщает telegram-канал «В Татарстане поймут».

Восьмого марта в небе над Казанью отгремел салют. Его организовала блогер и ведущая Анастасия Ивлеева в честь своего дня рождения и в честь Международного женского дня. В отношении компании, которая провела салют, возбудили дело об административном правонарушении по ст. 20.4 КоАП РФ.

Общество Татарстан
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