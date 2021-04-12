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В Татарстане зафиксировали 32 новых случая COVID-19

11:18, 12.04.2021
В Татарстане зафиксировали 32 новых случая COVID-19
Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 32 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 19 834 случая COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки выздоровели три человека. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 16 931 человека.

Актуальные новости о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан
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