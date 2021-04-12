В Татарстане зафиксировали 32 новых случая COVID-19
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 32 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 19 834 случая COVID-19.
По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки выздоровели три человека. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 16 931 человека.
Актуальные новости о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым