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В Казани возбудили уголовное дело после гибели рабочего на ТЭЦ

17:47, 12.04.2021
В Казани возбудили уголовное дело после гибели рабочего на ТЭЦ
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Следком РФ по Татарстану возбудил уголовное дело после гибели рабочего на территории ТЭЦ «Азино» по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ» (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 47-летний рабочий проводил монтажные работы на резервуаре для дизтоплива. В один момент он сорвался вниз, а его страховочный пояс не выдержал веса. Предположительно, из-за неисправности карабина. Рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью. Спустя несколько часов после случившегося он умер в больнице.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В конце марта в Набережных Челнах умер мужчина, пострадавший при пожаре на территории компании «Татэлектромаш». Ему было 55 лет.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбщество Татарстан
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