В Казани возбудили уголовное дело после гибели рабочего на ТЭЦ

Следком РФ по Татарстану возбудил уголовное дело после гибели рабочего на территории ТЭЦ «Азино» по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ» (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 47-летний рабочий проводил монтажные работы на резервуаре для дизтоплива. В один момент он сорвался вниз, а его страховочный пояс не выдержал веса. Предположительно, из-за неисправности карабина. Рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью. Спустя несколько часов после случившегося он умер в больнице.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В конце марта в Набережных Челнах умер мужчина, пострадавший при пожаре на территории компании «Татэлектромаш». Ему было 55 лет.

Татьяна Леухина