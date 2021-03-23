В Челнах умер мужчина, пострадавший при пожаре на территории «Татэлектромаша»

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В Набережных Челнах умер мужчина, пострадавший при пожаре на территории компании «Татэлектромаш». Ему было 55 лет.

Как сообщает Chelny-biz.ru, мужчина был выписан из больницы после лечения в ожоговом отделении БСМП. Следователи выясняют обстоятельства смерти погибшего.

Напомним, в ночь на 20 января в малярном цехе ООО «Завод транспортного электрооборудования» на территории «Татэлектромаша» произошел пожар. Там загорелись бочки с легковоспламеняющимся веществом. В результате пожара пострадал рабочий 1966 года рождения. У него были диагностированы ожоги лица, шеи, туловища и конечностей.

Проверка прокуратуры показала, что в малярном цехе работы проводились с грубыми нарушениями. После возгорания руководство завода не сообщило о произошедшем в прокуратуру и иные компетентные органы и даже в пожарную охрану. На предприятии не была разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями к взрывопожароопасным и пожароопасным помещениям.



Ольга Плешкова