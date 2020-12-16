Правительство РФ поручило включить вакцину от коронавируса в календарь профилактических прививок

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил включить вакцины от коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям с учетом приоритетности. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Соответствующие изменения планируется внести в законодательство РФ до 17 декабря.

Роспотребнадзору поручено продолжать ведение мониторинга эпидемиологической ситуации в стране и информировать Кабмин о выявленных рисках.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также с 1 по 10 января 2021 года организация работы пунктов вакцинации в российских регионах будет находится под личным контролем министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Напомним, что вчера стало известно, что во всех регионах России приступили к вакцинации граждан от коронавируса. По всей стране работают 1 229 медорганизаций, где граждане могут сделать прививку от COVID-19.



Татьяна Демина