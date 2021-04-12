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В Рязани в ДТП с 12 автомобилями пострадали восемь человек, в том числе годовалый ребенок

16:13, 12.04.2021
В Рязани в ДТП с 12 автомобилями пострадали восемь человек, в том числе годовалый ребенок
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Рязани на улице Каширина произошло ДТП с участием 12 автомобилей: восемь человек, в том числе годовалый ребенок, получили различные травмы, пишет ТАСС.

По предварительной информации, причиной аварии стало столкновение маршрутного автобуса и автомобиля «Фольксваген Поло». «После чего по инерции столкнулись остальные транспортные средства», — сообщили в управлении МВД по Рязанской области.

Напомним, 1 апреля в центре Москвы произошло ДТП с участием пяти автомобилей. По данным ГИБДД, аварию спровоцировал один из водителей, который выехал на встречную полосу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Массовая авария в феврале случилась в Свердловской области. Там на трассе М-5 столкнулось около 20 автомобилей. В результате масштабной аварии на дороге образовалась пробка длиной три километра.

Татьяна Демина
Происшествия
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