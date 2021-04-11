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В Гидрометцентре предупредили о похолодании в центре европейской части России

18:57, 11.04.2021
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в центре европейской части России
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В центре европейской части России во второй половине следующей недели температура понизится. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

С четверга россиян ждет более облачная погода, дожди. Вторая половина недели будет прохладнее, чем первая, передает «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Мощные антициклоны, быстрое таяние снега и потоки теплого воздуха с юга приведут к тому, что в ближайшие пять дней температура в центре Европейской России будет существенно выше нормы. К четвергу она будет на восемь градусов выше средних многолетних значений.

В Башкирии, Свердловской, Челябинской и Курганской областях в ближайшие дни придет жара, температура будет достигать +25 градусов. На юге Европейской России синоптик спрогнозировал +16... +20 градусов.

Синоптики Гидрометцентра РТ рассказали, что во вторник температура в республике прогнозируется до +20 градусов. В понедельник ожидаются дожди.

Татьяна Леухина
Общество
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