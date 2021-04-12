Капитан казанского «Зенита» Бутько перейдет в «Кузбасс»

Олимпийский чемпион и капитан «Зенит-Казань» Александр Бутько покидает казанский клуб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник.

Со следующего сезона связующий будет выступать за кемеровский «Кузбасс». Отмечается, что там он заменит Игоря Кобзаря, который переходит в петербургский «Зенит».

Бутько выступал за «Зенит-Казань» с февраля 2016 года и выиграл с командой 15 титулов.

Напомним, нынешний сезон казанский клуб впервые за 15 лет закончил без медалей чемпионата России, заняв лишь пятое место по итогам «Финала шести». Команду также покидает главный тренер Владимир Алекно.