Казанский «Зенит» занял итоговое пятое место в чемпионате России

«Зенит-Казань» обыграл новоуренгойский «Факел» (3:1) в матче за пятое место в плей-офф чемпионата России по волейболу.

В первых двух партиях шла равная борьба, где команды взяли по сету. В дальнейшем казанцы прибавили и довели игру до заслуженной победы.

Самым результативным игроком «Зенита» в матче стал Максим Михайлов, набравший 22 очка при реализации 63% своих атак и пяти эйсов, один из которых поставил точку в итоговом результате.

Фото: vk.com/volleyzenit

Благодаря этой победе «Зенит-Казань» занял 5-е место в чемпионате России. Клуб завоевал путевку в Кубок вызова на следующий волейбольный год.

Эта встреча стала последней для казанского клуба под руководством Владимира Алекно, занимавшего пост главного тренера команды 13 лет. Ожидается, что в следующем сезоне казанским «Зенитом» будет руководить Алексей Вербов.