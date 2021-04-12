2,3 млрд рублей на «Наш двор» в Казани за год — это много или мало?

В 2021 году на реализацию программы «Наш двор» в Казани будет выделено более 2,3 млрд рублей, сообщили сегодня в мэрии города. Основная часть этой суммы, 2 млрд рублей, пойдет на дорожные работы, еще по 165 млн рублей — на уличное освещение и установку малых скульптурных форм.

Перед началом строительства жителям каждого двора будет представлен детальный план схемы благоустройства. Старт работ ожидается с наступлением благоприятных погодных условий. Полный перечень объектов опубликован на сайте мэрии города.

Напомним, что о старте программы «Наш двор» власти республики объявили в 2019 году. В программу вошли дома, построенные до 2014 года, и те дворы, которых не коснулась программа ремонта дворовых территорий Минтранса РТ. Бюджет программы составляет более 50 млрд рублей, которые республика получила в виде дивидендов от «Татнефти». Изначально программа должна была завершиться в 2022 году, однако в апреле 2020 года сроки увеличили с 3 до 5 лет с сохранением объема финансирования. При этом часть дворов, запланированных к ремонту на 2020 год, перенесли в планы на следующий год.

По итогам 2020 года в Татарстане по программе благоустроили 1091 двор, из них 460 — в Казани.

Фото: Илья Репин

2,3 млрд на ремонт дворов — это:

408 отремонтированных дворов общей площадью около 520 тыс. кв. метров.

4,6% от общего бюджета программы в 50 млрд рублей.

Больше четверти от бюджета программы на 2021 год — как и годом ранее, он составляет 8 млрд рублей.



На 400 млн меньше, чем бюджет «Нашего двора» в Казани в 2020 году, — тогда отремонтировали 460 дворов на 2,7 млрд рублей.

И на 400 млн рублей меньше, чем потратит в 2021 году Москва на благоустройство дворов в центральных районах города, — власти столицы в марте объявили тендеры на общую сумму 2,7 млрд рублей.

В 2,3 раза больше, чем выделялось в 2019 году на дворы по другой, предшествовавшей программе — «Ремонт дворовых территорий, внутриквартальных проездов и поселковых дорог Казани». Ее бюджет именно на ремонт дворов составлял 1 млрд рублей в год.

В 7,64 раза больше, чем выделяется в Уфе по схожей программе «Башкирские дворики»: в 2021 году для столицы региона ее бюджет составит 303 млн рублей.

Александр Артемьев