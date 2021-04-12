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2,3 млрд рублей на «Наш двор» в Казани за год — это много или мало?

14:21, 12.04.2021 Сюжет:  Программа «Наш двор» 14
2,3 млрд рублей на «Наш двор» в Казани за год — это много или мало?

В 2021 году на реализацию программы «Наш двор» в Казани будет выделено более 2,3 млрд рублей, сообщили сегодня в мэрии города. Основная часть этой суммы, 2 млрд рублей, пойдет на дорожные работы, еще по 165 млн рублей — на уличное освещение и установку малых скульптурных форм.

Перед началом строительства жителям каждого двора будет представлен детальный план схемы благоустройства. Старт работ ожидается с наступлением благоприятных погодных условий. Полный перечень объектов опубликован на сайте мэрии города.

Напомним, что о старте программы «Наш двор» власти республики объявили в 2019 году. В программу вошли дома, построенные до 2014 года, и те дворы, которых не коснулась программа ремонта дворовых территорий Минтранса РТ. Бюджет программы составляет более 50 млрд рублей, которые республика получила в виде дивидендов от «Татнефти». Изначально программа должна была завершиться в 2022 году, однако в апреле 2020 года сроки увеличили с 3 до 5 лет с сохранением объема финансирования. При этом часть дворов, запланированных к ремонту на 2020 год, перенесли в планы на следующий год.

По итогам 2020 года в Татарстане по программе благоустроили 1091 двор, из них 460 — в Казани.

Фото: Илья Репин

2,3 млрд на ремонт дворов — это:

408 отремонтированных дворов общей площадью около 520 тыс. кв. метров.

4,6% от общего бюджета программы в 50 млрд рублей.

Больше четверти от бюджета программы на 2021 год — как и годом ранее, он составляет 8 млрд рублей.

На 400 млн меньше, чем бюджет «Нашего двора» в Казани в 2020 году, — тогда отремонтировали 460 дворов на 2,7 млрд рублей.

И на 400 млн рублей меньше, чем потратит в 2021 году Москва на благоустройство дворов в центральных районах города, — власти столицы в марте объявили тендеры на общую сумму 2,7 млрд рублей.

В 2,3 раза больше, чем выделялось в 2019 году на дворы по другой, предшествовавшей программе — «Ремонт дворовых территорий, внутриквартальных проездов и поселковых дорог Казани». Ее бюджет именно на ремонт дворов составлял 1 млрд рублей в год.

В 7,64 раза больше, чем выделяется в Уфе по схожей программе «Башкирские дворики»: в 2021 году для столицы региона ее бюджет составит 303 млн рублей.

Александр Артемьев
Общество Татарстан
комментарии 14

комментарии

  • Анонимно 12 апр
    Много то много, только вот до нашего двора никак они не дойдут(
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    Анонимно 12 апр
    Когда-нибудь и до вас доберутся! В порядке очереди двигаются.
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  • Анонимно 12 апр
    Завидую тем, кому ремонт сделали, уже потеряли надежду, что до нас дойдут когда-нибудь. Очень у нас двор маленький, никому не нужен
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    Анонимно 12 апр
    тогда ждать и ждать
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  • Анонимно 12 апр
    Дворы похорошели - это факт
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    Анонимно 12 апр
    да, даже страшные хрущевые
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    Анонимно 12 апр
    еще много работы
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  • Анонимно 12 апр
    Обыкновенный ремонт двора с красивыми лозунгами , на хотелки жителей начхать . Вот блюдо , хочешь ешь , хочешь нет , все утверждено . Сход жителей формальность , носит уведомительный характер .
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    Анонимно 12 апр
    Не соглашусь.
    Если что-то не так, вы имеете право не принимать работу и требовать её нормального завершения. Что именно вас не устроило?
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    Анонимно 12 апр
    Управляющая компания Уютный дом, выступив инициатором проведения собрания 10ти МКД в Казани, сорвала проведение такового, вообще не прибыв на собрание. Подножка республиканской программе Наш двор. Оценит такой финт Минниханов Р.Н.?
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  • Анонимно 12 апр
    много это или мало не знаю но в этом году наш двор благодаря программе отремонтируют
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  • Анонимно 12 апр
    Не много и не мало, а просто дурдом.
    Разве дворы у нас самая главная проблема?
    А помирающее здравоохраненние, умирающие деревни, непроходимые дороги и т.д.
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  • Анонимно 12 апр
    Нам сделали такой вот "ремонт".
    По проезжей части паралельно дому сделали тротуар, сейчас машин ставить негде, раньше ставили поперек проезжей части, место хватало, сейчас можно только паралельно, каждый день война за машиноместо, кто раньше пришел с работы, тот и успеет ставить, остальные вынуждены ставить машины на улицу.
    А перед другим домом поменяли еще и асфальт. Никто не смотрел, никто не контролировал. Сделали с таким уклоном, сейчас там, где люди машины ставят, вода собирается. см 30. Люди ставят машины на доски, чтоб двигатель. и корпус не оставались в воде.
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    Анонимно 13 апр
    И правильно сделали двор для пешеходов, а не для авто. Ставьте их на внешней стороне дома.
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