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В Татарстане от коронавируса привились 174 593 человека

11:53, 12.04.2021
В Татарстане от коронавируса привились 174 593 человека
Фото: Максим Платонов

В Татарстане от коронавируса привились 174 593 человека. За сутки прививку получили 3 204 человека, сообщили сегодня в региональном Минздраве.

Записаться на вакцинацию можно пятью способами:

1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ).
2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан.
3. Единый номер 122.
4. При обращении в МФЦ.
5. При обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Вылечились от коронавируса за последние сутки в республике 3 человека, всего — 16 931.

Татарстан
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