В Татарстане от коронавируса привились 174 593 человека

Фото: Максим Платонов

В Татарстане от коронавируса привились 174 593 человека. За сутки прививку получили 3 204 человека, сообщили сегодня в региональном Минздраве.



Записаться на вакцинацию можно пятью способами:

1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ).

2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан.

3. Единый номер 122.

4. При обращении в МФЦ.

5. При обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Вылечились от коронавируса за последние сутки в республике 3 человека, всего — 16 931.

