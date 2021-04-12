В Татарстане от коронавируса привились 174 593 человека
В Татарстане от коронавируса привились 174 593 человека. За сутки прививку получили 3 204 человека, сообщили сегодня в региональном Минздраве.
Записаться на вакцинацию можно пятью способами:
1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ).
2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан.
3. Единый номер 122.
4. При обращении в МФЦ.
5. При обращении по контактным телефонам в поликлинику.
Вылечились от коронавируса за последние сутки в республике 3 человека, всего — 16 931.
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