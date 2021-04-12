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Казанцы оставили в два раза больше заявок на устранение подтоплений, чем в прошлом году

10:50, 12.04.2021
Казанцы оставили в два раза больше заявок на устранение подтоплений, чем в прошлом году
Фото: kzn.ru

По состоянию на 12 апреля жители Казани направили в экстренные службы 198 заявок на устранение подтоплений талыми водами, что в два раза больше, чем в прошлом году. 79 жалоб поступило через систему «Открытая Казань», сообщил начальник управления гражданской защиты исполкома города Фердинант Тимурханов.

Больше всего, по словам Тимурханова, подвержены подтоплениям Приволжский, Советский и Авиастроительный районы города. Он отметил, что только в поселке Салмачи от паводка пострадали 17 домов, одну семью поселили в пункт временного размещения. Всего в Казани открыли 15 пунктов размещения на 5,2 тыс. мест на время паводка.

Еще в Казани продолжаются работы по восстановлению каналов для отвода воды — некоторые собственники участков засыпают их, в результате чего происходит подтопление земель в низинах. Тимурханов призвал привлечь частников к расчистке каналов для талых вод и усилить работу дежурных служб на этой неделе в связи с прогнозами о потеплении до 19 градусов.

Фото: 16.mchs.gov

«Реальное время» опубликовало материал, в котором сообщало, что десятки поселков Татарстана уже подтоплены и список растет.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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