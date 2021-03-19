В Татарстане предложили привлекать инвесторов к созданию приютов для бездомных животных

Заместитель руководителя аппарата президента РТ — начальник Управления по работе с территориями президента РТ Ильнур Гарипов предложил активнее привлекать инвесторов к созданию приютов для животных. Такая инициатива прозвучала в ходе заседания круглого стола по актуальным вопросам деятельности органов местного самоуправления.

На совещании власти обратили внимание на значительный рост количества инцидентов, обращений граждан, публикаций в социальных сетях и в СМИ в связи с увеличением количества безнадзорных животных в городах и районах. Люди жалуются на агрессивное поведение собак, которые сбиваются в стаи и становятся настоящей угрозой для населения, особенно детей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Гарипов предложил реализовывать межмуниципальные проекты: строить один приют на два-три района, что вполне по силам частным инвесторам. Сейчас в ряде городов и районов республики функционируют пункты временного содержания для безнадзорных животных. Но они работают на добровольных началах, не имея официального статуса приюта. Только казанский «Зооцентр» соответствует всем требованиям приюта.

В 2020 году в ГИС «Народный контроль» по категории «Бездомные животные» поступило 1 410 уведомлений. За первый квартал 2021 года число обращений выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

С начала 2021 года в системе «Инцидент-менеджмент» зарегистрировали 420 сообщений по категории «Отлов безнадзорных собак и кошек». Больше всего сообщений зафиксировано от пользователей из Казани и Набережных Челнов, а также из Бугульминского, Альметьевского и Чистопольского районов.

Первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин заметил, что, по информации Управления Роспотребнадзора по РТ, за 2020 год зарегистрировано 9 тыс. 960 обращений татарстанцев по поводу укусов, ослюнений, оцарапываний животными, сообщает пресс-служба президента РТ.

Сегодня в telegram-каналах опубликовали видео нападения бездомных собак на девушку в Агрызе.