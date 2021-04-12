Центр эпидемиологии Татарстана приобретет мобильную лабораторию для ПЦР-тестов за 60 млн рублей

Центр гигиены и эпидемиологии Татарстана хочет приобрести мобильный комплекс на базе автошасси с двумя лабораторными модулями за 60 млн рублей, финансирование поступит из федерального бюджета. Тендер опубликован на сайте госзакупок.



Комплекс должен быть новым и включать в себя необходимое оборудование. Для каждого из модулей прописано требуемое оборудование. Первый модуль должен быть оснащен ноутбуком и принтером, медицинской лабораторной центрифугой, двумя установками для фильтрации воды, термостатом, системой для автоматического выделения нуклеиновых кислот, белков и клеток, а еще контейнером для переноски микробиологических образцов.

Комплекс предназначается для проведения лабораторных исследований (в том числе ПЦР) «при работе в эпидемических и эпизоотических очагах, расположенных в отдельных, отдаленных, труднодоступных районах, не охваченных стационарной лабораторной сетью, зонах чрезвычайных ситуаций».

Ранее сообщалось, как Татарстану закупают 300 мл дорогостоящего лекарства «Нусинерсен» (он же «Спинраза»), которое применяется для лечения редкого заболевания — спинальной мышечной атрофии (СМА). Это единственный зарегистрированный в России препарат, который помогает затормозить прогрессирующее заболевание. На закупку министерство потратит до 295 млн рублей. Поставить препарат должны не позднее 1 мая этого года. 300 мл — это 60 флаконов (доз) лекарства. Республика оставляла заявку на 99 флаконов, в течение года планируются и другие поставки препарата.

Маргарита Головатенко