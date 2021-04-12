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Рогозин заявил о грядущих изменениях в космической отрасли

06:23, 12.04.2021 2
Рогозин заявил о грядущих изменениях в космической отрасли
Фото: скриншот

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил сотрудников ракетно-космической отрасли с 60-летием со дня первого полета в космос и заявил о важных грядущих изменениях в отрасли.

«Сегодня наша отрасль не только отмечает юбилей и вспоминает прошлое. Мы также нацелены на будущее. Мы стоим на пороге очень важных изменений в нашей отрасли — переход на новую ракетно-космическую технику, начало лунных исследований сначала автоматами, а потом экипажами наших космонавтов», — сказал Рогозин.

Он отметил «колоссальные возможности для международного сотрудничества» и заявил, что космическая промышленность может решать поставленные задачи.

Ранее Рогозин заявлял, что через три года планируется обеспечить космическую связь и широкополосный доступ (ШПД) в интернет по всей стране.

Маргарита Головатенко
Общество
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комментарии

  • Анонимно 12 апр
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  • Анонимно 12 апр
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