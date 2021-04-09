Роскосмос заявил о планах по обеспечению России космической связью в 2024 году

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что через три года планируется обеспечить космическую связь и широкополосный доступ (ШПД) в интернет по всей стране.



«Если следовать нашим планам, то в 2024 году мы обеспечим всю РФ 100%-ным покрытием космической связью и ШПД», — приводит слова Рогозина ТАСС.

Он уточнил, что ШПД представляет для России большой интерес, а в приоритете — Арктическая зона. По словам Рогозина, ее нужно «обеспечить высокодетальным мониторингом, широкополосным интернетом и космической связью».

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Ранее сообщалось, что в России создают человекоподобного робота для работы в открытом космосе. Разработкой занимается головной научный институт «Роскосмоса» ЦНИИмаш и ракетно-космическая корпорация «Энергия». Робот будет функционировать в режиме аватара, копируя движения оператора в специальном костюме, который будет работать удаленно. К 2025 году планируется закончить все этапы разработки.

Маргарита Головатенко