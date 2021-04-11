В Казани спасатели нашли тело рыбака, провалившегося под лед возле моста «Миллениум»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани водолазы нашли тело рыбака, который провалился под лед вблизи моста Миллениум. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Тело мужчины 1975 года рождения нашли в 20.20. Водолазы извлекли его с четырехметровой глубины в 30 метрах от берега.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сообщение о том, что мужчина провалился под лед, поступило в экстренные службы в 17.35. На месте были личные вещи пропавшего.

Вчера тело погибшего рыбака нашли в озере Кабан. Спасатели предположили, что мужчина пришел утром на рыбалку, пока выйти на лед было возможно. Но потом, в связи с потеплением днем, лед растаял, заблокировав выход на берег.

Татьяна Леухина