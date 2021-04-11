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В Казани водолазы ищут рыбака, провалившегося под лед

19:59, 11.04.2021
В Казани водолазы ищут рыбака, провалившегося под лед
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани возле моста Миллениум спасатели ищут рыбака, провалившегося под лед. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сообщение в экстренные службы поступило в 17.35. На место выехали инспекторы ГИМС на судне, на воздушной подушке «Хивус». На месте провала спасатели нашли личные вещи пропавшего. К поискам привлекли водолазов.

Вчера на озере Кабан мужчина провалился под лед и утонул.

Татьяна Леухина
Происшествия Татарстан
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