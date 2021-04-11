Квартальнов: «Грязный прием Галимова? Вы болельщик «Авангарда»?

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал инцидент между Артемом Галимовым и Климом Костиным в перерыве после второго периода в пятом матче серии с «Авангардом».

Рулевой казанцев отметил, что не дает указаний своим хоккеистам играть против соперника грубо.

«Грязные толчки игроков «Авангарда» в открытую калитку со стороны Воронкова и Галимова в последних двух матчах? А вы, наверное, болельщик «Авангарда»? Идёт такая игра. Но еще раз: здесь кто что хочет видеть. Я могу сказать, что есть какие-то нюансы, арбитры живые люди. Грязи не приветствую, никто грязно не играл. Здесь идет мужская, хорошая игра. Выковыривать здесь что-то… Не должно быть. Нет такого, что мы играли грязно. Никаких установок играть грязно мы не даем», — сказал Квартальнов.

Фото: ak-bars.ru

Напомним, «Ак Барс» проиграл в овертайме «Авангарду» (2:3) в пятом матче серии плей-офф. Следующее поражение станет для казанцев четвертым и команда вылетит из розыгрыша Кубка Гагарина.



Ранее Квартальнов высказался о плохой реализации большинства хоккеистами «Ак Барса».