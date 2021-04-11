«Ак Барс» проиграл «Авангарду» в третий раз в серии плей-офф

«Ак Барс» дома в овертайме проиграл омскому «Авангарду» (2:3) в пятом матче серии плей-офф КХЛ.

Гости вышли вперед незадолго до конца первого периода. После передачи Ильи Ковальчука дальним выстрелом отметился Семен Чистяков, открывший счет — 0:1.

Во втором периоде казанцы перехватили инициативу и несколько раз могли распечатать ворота Шимона Грубеца, но в итоге не смогли реализовать свои моменты.

Переломить ход встречи хозяевам получилось лишь в середине третьего периода, когда Дмитрий Воронков в сольном проходе отправил шайбу мимо щитков голкипера гостей, сравняв счет.

Он же спустя три минуты вывел казанцев вперед — Станислав Галиев прострелил, а Воронков подставил клюшку — 2:1.

Но закончить игру в основное время «Ак Барсу» не удалось. За 59 секунд до конца третьего периода Ковальчук точным броском перевел матч в овертайм, где точнее оказались гости — 2:3.

«Ак Барс» — «Авангард» — 2:3 (0:1, 0:0, 2:1, 0:1).

Голы:

0:1 — Чистяков (Ковальчук, 15:25);

1:1 — Воронков (Юдин, 50:33);

2:1 — Воронков (Галиев, Яруллин, 53:57);

2:2 — Ковальчук (Зернов, 59:02);

2:3 — Буше (Чинахов, Найт, 61:53).