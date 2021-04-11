Квартальнов о плохой реализации большинства: «Согласен, но что-то не получается»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился мнением о плохой реализации большинства хоккеистов казанской команды в нынешнем плей-офф. По его словам, игроки стараются, но чего-то не получается.

«Плохая реализация? Согласен с вами. Мы должны реализовывать. Ребята хотят, но что-то пока не получается», — сказал тренер «барсов».

Фото: ak-bars.ru

Напомним, «Ак Барс» в третий раз в серии уступил «Авангарду» (2:3). Следующее поражение выбьет казанскую команду из плей-офф Кубка Гагарина.

