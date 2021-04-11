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Квартальнов о плохой реализации большинства: «Согласен, но что-то не получается»

20:26, 11.04.2021 2
Квартальнов о плохой реализации большинства: «Согласен, но что-то не получается»
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился мнением о плохой реализации большинства хоккеистов казанской команды в нынешнем плей-офф. По его словам, игроки стараются, но чего-то не получается.

«Плохая реализация? Согласен с вами. Мы должны реализовывать. Ребята хотят, но что-то пока не получается», — сказал тренер «барсов».

Фото: ak-bars.ru

Напомним, «Ак Барс» в третий раз в серии уступил «Авангарду» (2:3). Следующее поражение выбьет казанскую команду из плей-офф Кубка Гагарина.

СпортХоккей
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11 апр
    Посмотрите посл гол! Доус даже не побежал назад! Забивай я не мешаю.Делайте выводы
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  • Анонимно 11 апр
    Странные слова звучали из уст Квартального, что Доус никогда так далеко не заходил в играх на вылет и поэтому неуверен. Он что юнец не опытный?. Полный провал 1 ой тройки в плове. Лучшие Лукоянов - Бурмистров- Глухов Но нельзя же так нагружать. Зернов обошел стоячего Глухова и Мэрфи изображал больше сдерживание
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