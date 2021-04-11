Ковальчук: «Критика? У меня уже иммунитет к этому»

Нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук рассказал, как относится к критике в свой адрес по ходу серии с «Ак Барсом». Хоккеист впервые отметился голом только в пятом матче серии с казанцами.

«Хорошая игра, боевая, отличная, серия продолжается. Много критики в мой адрес? Я не обращаю внимание, в моем возрасте у меня уже иммунитет к этому. Главное, что мы выиграли и едем в Балашиху на шестой матч. На меня охотятся всю серию игроки «Ак Барса»? Ничего об этом не думаю. Идет мужская игра, все способы хороши. Ничего странного не вижу», — сказал Ковальчук.



Фото: hawk.ru

Напомним, «Авангард» ведет в серии с «Ак Барсом» со счетом 3:2. Следующая победа выведет омскую команду в финал Кубка Гагарина.



Сегодня «Авангард» выиграл в Казани, забросив решающую шайбу в овертайме. До этого омичи сравняли счет за 59 секунд до конца третьего периода, точный бросок удался Ковальчуку.