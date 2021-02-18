СМИ: Россия возобновит чартеры на курорты Египта

Россия возобновит чартерные рейсы в курорты Шарм-эль-Шейха и Хургады. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство гражданской авиации Египта.

В ведомстве отметили, что по данному вопросу между странами «достигнута принципиальная договоренность». Однако точная дата возобновления авиасообщения не определена. Для этого потребуется провести техническое согласование и организовать логистику.

Власти России информацию о возобновлении чартерных рейсов на курорты Египта не сообщали. В египетской холдинговой компании по управлению аэропортами и организации воздушного движения данные о возобновлении авиасообщения отсутствуют.

Напомним, Россия прекратила авиасообщение с Египтом после крушения самолета над Синайским полуостровом в 2015 году. К трагедии были причастны сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Фото: realnoevremya.ru

Вплоть до 2019 года российские власти продолжали утверждать, что безопасность авиаперевозок на египетские курорты еще не достаточна. Возобновление полетов в Шарм-эль-Шейх и Хургаду анонсировалось, но в 2020 году оно опять было отложено из-за пандемии коронавируса.

Татьяна Демина