Ученые: отказ от алкоголя может продлить жизнь на 28 лет

Можно продлить жизнь на 28 лет, если отказаться от употребления алкоголя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ученых из Каролинского института.

Летальность от различных заболеваний и недугов была заметно выше именно в пьющей группе участников исследования. Специалисты наблюдали 20 лет за алкоголиками из Дании, Финляндии и Швеции. Они жили в среднем на 28 лет меньше.

В России в январе-феврале 2021 года из незаконного оборота было изъято больше 2,1 млн литров этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.



Алексей Нечаев