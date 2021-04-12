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Ученые: отказ от алкоголя может продлить жизнь на 28 лет

01:21, 12.04.2021
Ученые: отказ от алкоголя может продлить жизнь на 28 лет
Фото: pixabay.com

Можно продлить жизнь на 28 лет, если отказаться от употребления алкоголя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ученых из Каролинского института.

Летальность от различных заболеваний и недугов была заметно выше именно в пьющей группе участников исследования. Специалисты наблюдали 20 лет за алкоголиками из Дании, Финляндии и Швеции. Они жили в среднем на 28 лет меньше.

В России в январе-феврале 2021 года из незаконного оборота было изъято больше 2,1 млн литров этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Алексей Нечаев
Общество
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