В России за два месяца изъято больше 2,1 млн литров нелегального алкоголя

Фото: МВД по РТ

В России в январе — феврале 2021 года из незаконного оборота было изъято больше 2,1 млн литров этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Росалкогольрегулирования.

Больше всего нелегальной продукции было изъято в Сибирском, Центральном и Южном федеральных округах, сообщает RT.

С конца 2015 года в России изъяли больше 133 млн литров нелегального этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Ликвидировано 825 подпольных заводов и цехов, 7 тысяч единиц оборудования демонтировано.



Ранее в Челнах полицейские изъяли у магазина 936 литров фальсифицированного алкоголя.

Ольга Плешкова