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В Иране на ядерном объекте произошла авария

12:06, 11.04.2021
В Иране на ядерном объекте произошла авария
Фото: pixabay.com

В Иране на атомном объекте произошла авария в системе распределительной электросети. Об этом сообщил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

«Сегодня утром произошел инцидент, затронувший часть распределительной электросети объекта по обогащению [урана] «Шахид Ахмади Рошан» (Натанз)», — цитирует пресс-служба правительства страны.

Сообщается, что пострадавших нет. Причины произошедшего выясняются.

Ранее в США провели неудачное испытание гиперзвукового оружия 5 апреля.

Алексей Нечаев
ОбществоПромышленностьОПК
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