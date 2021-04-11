В Иране на ядерном объекте произошла авария
В Иране на атомном объекте произошла авария в системе распределительной электросети. Об этом сообщил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.
«Сегодня утром произошел инцидент, затронувший часть распределительной электросети объекта по обогащению [урана] «Шахид Ахмади Рошан» (Натанз)», — цитирует пресс-служба правительства страны.
Сообщается, что пострадавших нет. Причины произошедшего выясняются.
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