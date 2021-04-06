В США провели неудачное испытание гиперзвукового оружия
В США провели неудачное испытание гиперзвукового оружия 5 апреля. Об этом сообщает «РИА Новости». Не запустилась ракета-носитель из-за технических проблем.
Отмечается, что профильные институты ВС США работают по трем направлениям в области гиперзвукового оружия:
- оружие быстрого реагирования воздушного базирования (боевой блок, способный развивать скорость до 20 махов);
- гиперзвуковое оружие дальнего действия (планирующий блок с дальностью действия порядка 2,2 тыс. км);
- неядерный быстрый удар (баллистические ракеты, запускаемые с подлодок типа «Вирджиния»).
Ранее Россия начала контрольные проверки боевой готовности Вооруженных сил.
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