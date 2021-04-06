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В США провели неудачное испытание гиперзвукового оружия

18:48, 06.04.2021
В США провели неудачное испытание гиперзвукового оружия
Фото: wikipedia.org

В США провели неудачное испытание гиперзвукового оружия 5 апреля. Об этом сообщает «РИА Новости». Не запустилась ракета-носитель из-за технических проблем.

Отмечается, что профильные институты ВС США работают по трем направлениям в области гиперзвукового оружия:

  • оружие быстрого реагирования воздушного базирования (боевой блок, способный развивать скорость до 20 махов);
  • гиперзвуковое оружие дальнего действия (планирующий блок с дальностью действия порядка 2,2 тыс. км);
  • неядерный быстрый удар (баллистические ракеты, запускаемые с подлодок типа «Вирджиния»).

Ранее Россия начала контрольные проверки боевой готовности Вооруженных сил.

Алексей Нечаев
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