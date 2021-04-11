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В России за сутки выявили 8 702 случая заболевания COVID-19

11:22, 11.04.2021
В России за сутки выявили 8 702 случая заболевания COVID-19
Фото: Максим Платонов

В России за сутки выявили 8 702 случая заболевания COVID-19. Число выявленных заболевших в России возросло до 4 641 390 человек, сообщает федеральный оперштаб.

За сутки полностью выздоровели 7 230 человек. Всего за период пандемии переболели коронавирусом 4 265 509 человек.

Зафиксировано 337 случаев летального исхода. За все время пандемии зарегистрировано 102 986 смертей от COVID-19.


Актуальные новости о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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