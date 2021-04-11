В России за сутки выявили 8 702 случая заболевания COVID-19
В России за сутки выявили 8 702 случая заболевания COVID-19. Число выявленных заболевших в России возросло до 4 641 390 человек, сообщает федеральный оперштаб.
За сутки полностью выздоровели 7 230 человек. Всего за период пандемии переболели коронавирусом 4 265 509 человек.
Зафиксировано 337 случаев летального исхода. За все время пандемии зарегистрировано 102 986 смертей от COVID-19.
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