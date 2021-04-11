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В открытом доступе оказались данные 1,3 млн пользователей Clubhouse

09:47, 11.04.2021 1
В открытом доступе оказались данные 1,3 млн пользователей Clubhouse

В открытом доступе в интернете оказались личные данные 1,3 млн пользователей Clubhouse, сообщает профильный портал Cybernews.

В Сеть проникли ссылки на фотографии, имена пользователей, но данные карт и юридические документы не были найдены специалистами.

«Мы связались с Clubhouse, чтобы подтвердить, была ли утечка базы данных подлинной и было ли Clubhouse известно о каких-либо нарушениях в их системах. На момент написания этого отчета мы не получили ответа от компании», — заявили в Cybernews.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил обеспокоенность касательно сообщений СМИ о планах США по совершению кибератак на внутренние российские системы.

Алексей Нечаев
ТехнологииОбщество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11 апр
    это что в ОП танкодром участковый лейтенант за деньги пробивает по базам граждан и продает всем желающим сведения !
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