В открытом доступе оказались данные 1,3 млн пользователей Clubhouse

В открытом доступе в интернете оказались личные данные 1,3 млн пользователей Clubhouse, сообщает профильный портал Cybernews.

В Сеть проникли ссылки на фотографии, имена пользователей, но данные карт и юридические документы не были найдены специалистами.

«Мы связались с Clubhouse, чтобы подтвердить, была ли утечка базы данных подлинной и было ли Clubhouse известно о каких-либо нарушениях в их системах. На момент написания этого отчета мы не получили ответа от компании», — заявили в Cybernews.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил обеспокоенность касательно сообщений СМИ о планах США по совершению кибератак на внутренние российские системы.



Алексей Нечаев